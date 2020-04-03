С начала года в Дружковке выявили 616 нарушений на дороге

С начала года в Дружковке (Донецкая обл.) правоохранители выявили 616 правонарушений на дороге. Среди них 42 факта управлением транспортным средством в состоянии опьянения, почти 80 водителей, управлявших транспортом без документов и 9 фактов ДТП. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Отмечается, что главными причинами аварий на дороге остается превышение скоростного режима, пренебрежение правилами маневрирования и безопасной дистанции.

«С начала года инспекторами сектора реагирования патрульной полиции Дружковского отделения полиции выявлены 233 правонарушения за нарушение правил проезда перекрестков, пешеходных переходов, не выполнение дорожных знаков и нарушение правил остановки. 79 правонарушений были выявлены за управление транспортом без документов и более 74 нарушений пешеходами. 42 водителя управляли транспортными средствами в нетрезвом состоянии», – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, на территории города задокументированы 9 ДТП во время которых пострадал 1 человек.

«18 марта на перекрестке ул. Космонавтов и Энгельса водитель автомобиля "BMW" не предоставил преимущество в движении другим участникам дорожного движения в результате чего произошло столкновение между двумя автомобилями, которые двигались по главной дороге. Пассажирка одного из транспортных средств получила телесные повреждения», – рассказали в полиции.

Также отмечается, что сейчас, в период карантина, поток транспорта на дорогах снизился. Несмотря на это, правоохранители работают в усиленном режиме.

«Полиция Донетчины призывает всех участников дорожного движения к ответственному отношению друг к другу. Неуклонно придерживайтесь Правил дорожного движения! Также, пожалуйста, придерживайтесь карантинных мероприятий, выходите на улицу и садитесь за руль в случае крайней необходимости», – обратились в полиции.