Открывать или нет: В Славянске и Краматорске определились с работой рынков

На Донетчине в городах Славянске и Краматорске местные власти приняли решения по вопросу работы продуктовых рынков во время карантина. Если в Славянске готовятся к открытию два городских рынка, то в Краматорске заявили, что ни один из рынков города пока не готов выполнить санитарные требования по работе во время карантина.

В Славянске возможность открытия рынков в условиях карантина изучала городская комиссия по вопросам проверки ограничительных мер по противоэпидемическому режиму. В результате пресс-служба горсовета сообщила, что 2 городских рынка – Центральный и «Тиара» (в микрорайоне «Лесной») – готовятся к открытию точек торговли продуктами питания. По предварительной информации, такая подготовка будет завершена до 7 апреля.

«Обращаем внимание на то, что к торговле могут быть допущены только зарегистрированные операторы рынка пищевых продуктов. На рынках будет создана безопасная дистанция между людьми. Не будет допускаться вход на территорию без средств индивидуальной защиты. По всем вопросам рекомендуем обращаться к администрации рынков», – говорится в сообщении на сайте Славянского горсовета.

В Краматорске ситуация с рынками иная. Городской штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС) пришел к выводу, что по состоянию на 1 апреля, ни один из 12-ти краматорских рынков не был готов обеспечить выполнение всех пунктов постановления главного государственного врача Украины с условиями функционирования рынков во время карантина.

При этом, как сообщает пресс-служба Краматорского горсовета, из функционирующих в городе предприятий торговли только одно имеет регистрацию в качестве оператора рынка пищевых продуктов.

«Это "Малый рынок", который находится напротив инженерного корпуса ПАО "Новокраматорский машиностроительный завод". Другие рынки такую регистрацию не имеют», – уточнили в пресс-службе.

Сообщается, что городской штаб по ЧС утвердил алгоритм и последовательность оформления рынками разрешения на начало работы. Заместитель Краматорского городского головы Сергей Боевский пообещал руководителям рынков оказать в этом полное содействие.