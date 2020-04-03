Закончился срок действия водительского удостоверения: Алгоритм действий в период карантина

Эксперты батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска рассказали о том, что делать, если во время карантина закончился срок действия водительского удостоверения выданного впервые на 2 года.
Патрульные опубликовали алгоритм действий законопослушного водителя. Подчеркивается, что он актуален на период карантина.
Как онлайн заказать замену удостоверения через Электронный кабинет водителя:
- авторизуйтесь в Электронном кабинете водителя;
- перейдите в блок «Электронные услуги» и выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;
- заполните обязательные поля и прикрепите сканкопию медицинской справки с обеих сторон в формате *.pdf;
- выберите место получения документа;
- подпишите заявление КЭП, ВаnkID или MobilID;
- оплатите услугу личной банковской картой;
- проверьте свою электронную почту – на нее автоматически поступит квитанции об оплате услуги;
- после получения на свою электронную почту письма от ТСЦ МВД об обработке заявки, направьте в ответ номер квитанции об уплате услуги;
- после обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя, новое е-удостоверение водителя появится в приложении «Дія» в течение суток.
Получить пластиковый бланк водительского удостоверения можно только после окончания карантина.