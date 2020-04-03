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Закончился срок действия водительского удостоверения: Алгоритм действий в период карантина

03.04.20 09:38
Фото: Патрульная полиция Донецкой области
Фото: Патрульная полиция Донецкой области

Эксперты батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска рассказали о том, что делать, если во время карантина закончился срок действия водительского удостоверения выданного впервые на 2 года.

Патрульные опубликовали алгоритм действий законопослушного водителя. Подчеркивается, что он актуален на период карантина.

Как онлайн заказать замену удостоверения через Электронный кабинет водителя:

  • авторизуйтесь в Электронном кабинете водителя;
  • перейдите в блок «Электронные услуги» и выберите «Восстановление и обмен водительского удостоверения»;
  • заполните обязательные поля и прикрепите сканкопию медицинской справки с обеих сторон в формате *.pdf;
  • выберите место получения документа;
  • подпишите заявление КЭП, ВаnkID или MobilID;
  • оплатите услугу личной банковской картой;
  • проверьте свою электронную почту – на нее автоматически поступит квитанции об оплате услуги;
  • после получения на свою электронную почту письма от ТСЦ МВД об обработке заявки, направьте в ответ номер квитанции об уплате услуги;
  • после обновления водительского удостоверения в Электронном кабинете водителя, новое е-удостоверение водителя появится в приложении «Дія» в течение суток.

Получить пластиковый бланк водительского удостоверения можно только после окончания карантина.

Фото: пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска

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