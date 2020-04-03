Только по спецбилетам: В Краматорске ввели новый порядок проезда в общественном транспорте

С сегодняшнего дня, 3 апреля, в Краматорске вводятся в действие специальные билеты для проезда в общественном транспорте. Воспользоваться автобусом или троллейбусом можно будет только при его наличии, а также при предъявлении документа, удостоверяющего личность, сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

Соответствующее решение было принято накануне городским штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации (ЧС).

«С 5:00 3 апреля право на проезд в общественном транспорте будут иметь исключительно лица, имеющие документ "Специальный билет для проезда в общественном транспорте" и удостоверение личности к нему, а также по пропускам промышленных предприятий, включенных в перечень объектов критической инфраструктуры города», – говорится в сообщении.

Как отмечается, такие ограничения вводятся с целью уменьшения риска распространения заболевания коронавирусной инфекцией.

«Медицинские работники получили особую форму билета, и имеют приоритет при перевозке – сначала в автобус или троллейбус заходят медицинские работники, потом все остальные. Утвержденная ранее квота на максимальное количество пассажиров в салоне остается в силе. Перевозки будут происходить на платной основе, по утвержденным тарифам», – уточнили в пресс-службе.

Городской голова Андрей Панков в своем обращении к краматорчанам по поводу введения спецбилетов подчеркнул, что во время поездки в общественном транспорте, согласно постановлению Кабинета министров Украины, пассажиры должны пользоваться защитными масками.

«Без соблюдения этого требования движение транспорта может быть вообще отменено. Вместе с тем, в последние дни я неоднократно видел, как горожане пользуются транспортом, не надевая масок. Таким образом, они не только подвергают себя и окружающих опасности заражения, но и могут вообще остановить движение транспорта в городе», – отметил мэр.

По его словам, в настоящее время специальные билеты получили 11,5 тыс. краматорчан. В первую очередь, это медики, а также сотрудники коммунальных и частных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.

«Также начато оформление пропусков для рабочих заводов и крупных предприятий. В период до получения их на руки, они смогут ездить в общественном транспорте по рабочему удостоверению», – добавил Панков.