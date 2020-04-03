Кабмин запретил экспортировать гречку

Кабинет министров ввел квотирование на экспорт гречки до 1 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как рассказали в пресс-службе, 2 апреля, на внеочередном заседании правительства принято постановление «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 24 декабря 2019 №1109», которым запрещается до 1 июля экспортировать гречку на внешние рынки.

Постановлением вводится временный, до 1 июля 2020 года, режим лицензирования и квотирования экспорта гречки и зерна гречки лущеного (без плодовой оболочки). В частности, установлен нулевой объем квоты для указанных товаров.

В министерстве сообщили, что запрет на экспорт гречки является временной мерой, необходимой для защиты внутреннего рынка, а также напомнили, что свои границы для экспорта гречки временно закрыли Беларусь, Россия и Казахстан.

«Сейчас ситуация на украинском рынке является стабильной. Правительство все время ведет диалог с производителями и ритейлерами. Украина будет вести переговоры с главными странами-производителями по снятию запретов с целью поддержания международной продовольственной безопасности и восстановления нормальных условий международной торговли. Также министерство будет призывать украинские аграрные предприятия увеличивать посевные площади под гречку», – сообщили в пресс-службе.