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Сводка из зоны ООС за 2 апреля: Версии сторон конфликта (Карта)

03.04.20 10:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки зафиксированы 11 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник обстреливал украинские позиции:

  • вблизи Авдеевки – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • у Павлополя – из минометов калибром 120 мм;
  • в окрестностях Песок – из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Широкино – из минометов калибром 82 мм;
  • у Богдановки и Старогнатовки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ обстреляли из минометов калибром 120 мм украинские позиции вблизи Новотошковского в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север».

В штабе также отметили, что случаи заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «украинские военные за минувшие сутки 25 раз нарушили действующие договоренности о перемирии. Общее количество примененных боеприпасов – 398 единиц. Обстрелам подверглись поселки шахты 6/7, Озеряновка, Зайцево и Широкая Балка на горловском направлении, Александровка, Старомихайловка, Жабичево, район "Вольво-центра", аэропорт, Ясиноватая и село Каштановое на донецком, а также село Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.) на мариупольском направлении. В результате обстрелов повреждены 12 жилых домов и линия электропередач. Применялись управляемые ракетные комплексы (ПТУР), зенитные установки, минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 2 раза за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелам подверглись районы поселка городского типа Фрунзе (после переименования – Сентяновка, – ред.) и села Березовское. Огонь велся из вооружения БМП».

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