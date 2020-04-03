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В Мариуполе горел отдел полиции

03.04.20 10:26
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Мариуполе спасатели ликвидировали пожар в подвальном помещении здания отдела полиции. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

«3 апреля в 00:16 на телефон Службы спасения "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвальном помещении здания одного из отделов полиции в г. Мариуполь Донецкой области. На место происшествия были направлены дежурные отделения по повышенному номеру вызова», – сообщили в ГСЧС.

Прибыв на место, спасатели выяснили, что в подвальном помещении наблюдается плотное задымление. В здании находились 5 сотрудников Национальной полиции, которые до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно покинули здание.

Спасатели локализовали пожар в 00:37 и ликвидировали в 00:51.

От Главного управления привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

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