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В «ЛНР» 17 человек ждут подтверждения диагноза заболевания COVID-19

03.04.20 11:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» под наблюдением с целью недопущения распространения коронавируса COVID-19 в больницах находятся 320 человек. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщила «министр здравоохранения» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«На сегодняшний момент мы наблюдаем за более чем 600 пациентами, которые находятся и в домашних условиях, и в стационарных. На дому у нас сейчас наблюдается более 280 пациентов, в обсервационных отделениях – 320 пациентов», – сообщила Пащенко.

«И есть пациенты, которые имеют клинические признаки, но еще не получили подтверждение по той причине, что они сейчас находятся в инфекционных отделениях, они обследуются, это 17 пациентов», – добавила «министр».

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