Почти тысяча: В Минздраве озвучили новое число заболевших коронавирусом в Украине

По состоянию на 10 :00 3 апреля в Украине зарегистрировано 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. За минувшие сутки выявлено 138 новых случаев коронавирусного заболевания. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

Замглавы МОЗ уточнил, что из новых пациентов с COVID-19 за минувшие сутки госпитализировано в учреждения здравоохранения 79 чел., из них 5 детей.

«Из всех 942-х заболевших в учреждениях здравоохранения проходят лечение 477 чел., из них 25 детей. Искусственная вентиляция легких из всех госпитализированных с COVID-19 проводится 16-ти пациентам, у них тяжелое течение коронавирусной болезни», – рассказал Ляшко.

Он также сообщил, что на сегодня 19 чел. полностью выздоровели от коронавирусного заболевания, также есть 23 летальных случая, из них 3 – за минувшие сутки.

Главный санитарный врач добавил, что за прошлые сутки мобильные бригады провели 170 выездов для забора биологического материала. Из них на 150 выездах были взяты образцы и доставлены в вирусологическую лабораторию для проведения исследований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). В течение суток экстренная медицинская помощь осуществила выезды на 22 вызова по поводу коронавирусного заболевания, в результате 20 чел. было госпитализировано в учреждения здравоохранения.

«Если посмотрим статистику по количеству случаев заболевания в мире, сегодня уже прошли отметку в 1 млн, сейчас зарегистрировано 1 млн 200 тыс. случаев. Из них 78 тыс. – за последние сутки. Выздоровели из всего числа заболевших 20%, это 209 тыс.чел. Летальных случаев в мире больше 53 тыс., в том числе за последние сутки – больше 6 тыс. чел. умерли от коронавирусной болезни. В целом летальность составляет на данный момент 5,2%, в Украине – 2,4%», – рассказал Ляшко.

Он также добавил, что накануне им была озвучена недостоверная информация о заболеваемости COVID-19 в Китае по поводу 1600 новых случаев за сутки. При уточнении данных было установлено, что в Китае фиксируют порядка 90 случаев заболевания коронавирусом за сутки.

Отметим, по данным Министерства здравоохранения Украины на 10:00 3 апреля, за минувшие сутки в Донецкой области подтвержден 1 новый случай COVID-19, всего 8 заболевших. На Луганщине новых случаев заболевания не зафиксировано, здесь остается 3 чел. с коронавирусной инфекцией.

По Украине наибольшее количество заболевших коронавирусом зафиксировано в городе Киеве – 180 подтвержденных случаев, в Черновицкой области – 171 случай, в Тернопольской области – 114 случаев.