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Оборудование для тестирования на COVID-19 в регионах доставят в ближайшие дни, – Минздрав

03.04.20 10:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украину в ближайшие дни доставят оборудование для проведения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, которое направят в регионы. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«4 апреля доставят 12 амплификаторов для проведения ПЦР-диагностики коронавирусной болезни, и они будут поставлены в те области, где или устаревшее материально-техническое оборудование, или такое, что не использует имеющиеся в наличии ПЦР-тесты», – отметил Ляшко.

По его словам, расширение диагностики станет возможно в конце текущей недели – на следующей. «Амплификаторы будут все интегрированы, смонтированы и будут работать на пользу украинцев», – сказал главный санитарный врач.

Он также добавил, что к проведению диагностики Минздрав будет привлекать частные лаборатории.

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