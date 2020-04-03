Оборудование для тестирования на COVID-19 в регионах доставят в ближайшие дни, – Минздрав

В Украину в ближайшие дни доставят оборудование для проведения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, которое направят в регионы. Об этом сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает корреспондент «Донецких новостей».

«4 апреля доставят 12 амплификаторов для проведения ПЦР-диагностики коронавирусной болезни, и они будут поставлены в те области, где или устаревшее материально-техническое оборудование, или такое, что не использует имеющиеся в наличии ПЦР-тесты», – отметил Ляшко.

По его словам, расширение диагностики станет возможно в конце текущей недели – на следующей. «Амплификаторы будут все интегрированы, смонтированы и будут работать на пользу украинцев», – сказал главный санитарный врач.

Он также добавил, что к проведению диагностики Минздрав будет привлекать частные лаборатории.