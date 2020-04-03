Скрывался 5 лет: На Донетчине задержали экс-участника НВФ

Полицейские Дружковки (Донецкая обл.) совместно с пограничниками задержали бывшего участника незаконных вооруженных формирований (НВФ), который в течение 5 лет скрывался в РФ. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в 2014 году житель Дружковки нес службу на блокпосту незаконных вооруженных формирований. Чтобы избежать наказания, после освобождения города наемник выехал в государства-агрессор. По возвращению домой мужчина задержан и сообщено о подозрении.

«Участника НВФ обнаружили сотрудники Дружковского отделения полиции и оперативно-поискового отдела с местом дислокации в Краматорске управления оперативно-розыскной деятельности Восточно-регионального управления Госпогранслужбы Украины. Установлено, что 38-летний дружковчанин в течение последних 5 лет скрывался на территории РФ», – говорится в сообщении.

В полиции также отметили, что в настоящее время оперативники уже задокументировали его причастность к НВФ и собрали всю необходимую доказательную базу.

«Следствие установило, что в 2014 году вооруженный житель Дружковки вместе с сообщниками осуществлял незаконную фильтрацию на блокпосту на выезде из города. В его непосредственные обязанности входил осмотр транспорта, проверка документов и багажа граждан. Сразу после освобождения города от боевиков мужчина бежал в РФ. Устав скрываться и надеясь на безнаказанность, беглец вернулся в конце 2019 года», – рассказали в пресс-службе.

Под процессуальным руководством прокуратуры участнику НВФ сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.