Резников назвал условия создания Консультативного совета по Донбассу

Порядок формирования Консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе будут обсуждать Украина, Россия и ОБСЕ. Однако это произойдет только после согласования в режиме «нормандского формата». Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью «Радио Свобода».

Он отметил, что создание Консультативного совета – это идея интенсифицировать работу контактной группы, и 11 марта она была признана ТКГ целесообразной. Но создание совета возможно при условии согласования в режиме «нормандского формата».

«Если участники "нормандского формата" принципиально говорят "да" – тогда уже запускается процесс обсуждения, каким образом стороны должны избирать своих представителей для участия в этом Консультативном совете. После этого ТКГ утвердит порядок отбора», – рассказал Резников.

Он также напомнил, что в режиме ТКГ есть профессиональный посредник – ОБСЕ, который выполняет функцию модератора, соответственно, три стороны будут участвовать в формировании состава Консультативного совета.

«То есть три стороны: две стороны международного военного конфликта – Россия и Украина – и ОБСЕ», – уточнил Резников.

По его словам, механизм создания Консультативного совета еще неизвестен, поскольку на сегодняшний день вопрос находится на обсуждении в режиме «нормандского формата».

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО*, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей