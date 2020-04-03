Пожары на Донетчине: Есть пострадавшая и спасенный

На пожаре в Краматорске пострадала 17-летняя девушка, а в Новогродовке спасли мужчину. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, 2 апреля в 8:41 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел в одной из квартир на ул. Дворцовая в Краматорске.

«Бойцы ГСЧС на месте происшествия выяснили, что пожар произошел в квартире на 3-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Однако на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений горение уже не происходило. В результате пожара пострадала девушка, 2003 года рождения. Она самостоятельно обратилась в медицинское учреждение и была госпитализирована в Краматорскую городскую больницу с диагнозом: отравление продуктами горения в состоянии средней тяжести», – сообщили в ГСЧС.

От Главного управления привлекались 10 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.

В тот же день в 10:34 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре, который произошел в квартире на ул. Центральная в Новогродовке.

Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в квартире на 5-м этаже 5-ти этажного жилого дома. Во время проведения разведки и тушения пожара огнеборцы в составе звена ГДЗС вывели на свежий воздух мужчину, 1968 года рождения.

Вероятной причиной пожара стала неосторожность при курении. От Главного управления привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники.