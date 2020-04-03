На Донетчине сообщили, сколько жилья приобрели для детей-сирот

На Донетчине за средства субвенции из госбюджета, полученные в 2019 году, приобретены 72 единицы жилья для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа. Об этом сообщает Департамент социальной защиты населения Донецкой облгосадминистрации.

«Объем средств субвенции из госбюджета местным бюджетам на проектные, строительно-ремонтные работы, приобретение жилья и помещений для развития семейных и других форм воспитания, приближенных к семейным, и обеспечение жильем детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, лиц из их числа, направленный городам и районам области в 2019 году, составил почти 79 млн грн», – сообщили в департаменте.

Там добавили, что указанные средства, предназначенные для приобретения жилья, своевременно перечислены на счета 204-х детей, открытые в отделениях уполномоченных банков.

По состоянию на 31.03.2020 в рамках реализации указанной субвенции приобретены 72 единицы жилья, в том числе 71 единица – за денежную компенсацию, 1 единица приобретена местными органами власти.

Жилье приобретено в Авдеевке, Покровске, Селидово, Дружковке, Бахмуте, Доброполье, Бахмутском, Волновахском, Великоновоселковском, Добропольском, Покровском, Ясиноватском, Мангушском, Александровском районах, а также в Северске.