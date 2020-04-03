Германия передала Украине маски, костюмы защиты и дезсредства для борьбы с коронавирусом

Германия передала Украине маски, костюмы защиты и дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба посольства Федеративной Республики Германия в Киеве.

Отмечается, что сегодня посол Анка Фельдгузен во время виртуальной церемонии передала оперативным подразделениям Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) груз с защитным оборудованием для борьбы с Covid-19. Оснащение на общую сумму 175 тыс. евро включает 13 костюмов химической защиты, почти 100 полнолицевых масок, 40 медицинских масок, а также 200 переносных дезинфицирующих аппаратов.

«Борьба с COVID-19 – это задача международного сообщества. Мы солидарны с нашими партнерами и оказываем поддержку там, где можем, также и Украине», – отметила Анка Фельгузен при передаче.

Проект, финансируемый Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии, основывается на сотрудничестве с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), которое существует с 2015 года и направлено на усиление потенциала ГСЧС.

Отмечается, что в последние годы через федеральную структуру Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) 150 подразделений ГСЧС в 120 территориальных громадах были оснащены новым оборудованием, в частности, средствами индивидуальной защиты органов дыхания, костюмами защиты, пожарными рукавами, водяными насосами, а также 12 каретами «скорой помощи» и 37 автомобилями оперативного назначения. Более 5 тыс. спасателей с помощью от Германии могут выполнять свою работу безопаснее и эффективнее.

«Многие наши проекты последних лет теперь оказываются оправданными во время также и этого кризиса. Идет ли речь об укреплении системы защиты в чрезвычайных ситуациях, или о нашей активной деятельности в пользу громад в рамках децентрализации или о наших мероприятиях гуманитарной помощи, в частности, через такие международные организации как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международный комитет Красного Креста и Всемирная организация здравоохранения – наша активность укрепляет Украину и во время этого кризиса».

В качестве примера в посольстве привели автомобили, которые были предоставлены в рамках сотрудничества с ГСЧС и применяемые обычно, чтобы спасти жизнь травмированным людям. Автомобили оснащены мощными громкоговорителями, которые в настоящее время используются превентивно, чтобы информировать людей во всех регионах страны об угрозах и возможности сдерживания распространения вируса и о существующей правовой ситуации.

Кроме медицинского гуманитарного груза Германия оказывает поддержку Украине в борьбе с COVID-19 на сумму 150 млн евро в рамках несвязанного финансового кредита, предоставленного Германией в 2015 году. Это было согласовано между Федеральным канцлером Меркель и президентом Зеленским во время телефонного разговора 31 марта.