«Еще 3-4 недели»: Премьер Шмыгаль рассказал о новых мерах и плане выхода из карантина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о новых ограничениях, которые вводятся для противодействия распространению COVID-19 в Украине, а также рассказал о плане правительства по выходу из карантина. Об этом идет речь в видеообращении, опубликованном на его Telegram-канале.

«На государственной границе Украины будет работать только 21 пункт пропуска. Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину, сроком на 14 дней. Еще одно ограничение и усиление мероприятий по разрыву цепочки заболевания: мы приняли постановление, согласно которому запрещается передвигаться по улицам больше 2-х человек, за исключением тех, кто сопровождают детей», – сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство призывает украинцев воздержаться от шашлыков, от прогулок в парках и посещения массовых места отдыха на ближайшие 3-4 недели.

«Это действительно поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где болезнь развивается гиперболически, очень быстро и с фатальными последствиями. Эти мероприятия могут быть неудобными, но они необходимы для безопасности», – отметил Шмыгаль.

Глава правительства акцентировал, что в стране не остановили и не планируют останавливать товарооборот, работу промышленных предприятий и критической инфраструктуры.

«Украина не может позволить себе не работать полгода или даже 2-3 месяца. По нашим расчетам, за 3 недели те, кто уже сейчас болен COVID-19, должны выздороветь, а введение ограничений помешают болезни распространяться дальше. По нашему плану, если будет зафиксировано снижение заболеваемости, то в конце апреля мы сможем начать постепенное послабление карантинных мероприятий», – сказал премьер.

По его словам, выход из карантина будет происходить в несколько этапов.

«Первое: на работу пойдут люди трудоспособного возраста, параллельно будет частично возобновляться движение общественного транспорта. Это позволит нам уже с начала мая начать рестарт экономики. Но вместе с тем это не будет означать ослабление других карантинных мероприятий. Поскольку угроза распространения коронавируса никуда не исчезнет, ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения все равно будут действовать. Все без исключения будут обязаны носить маски и соблюдать карантин. Для старших людей, студентов и школьников карантин будет продолжен», – рассказал Шмыгаль.

Он резюмировал, что таким образом правительство старается выдержать баланс между карантинными мероприятиями и сохранением экономики, а реализация этого плана зависит от сознательности каждого украинца.

Отметим, накануне Денис Шмыгаль в своем Telegram анонсировал создание Фонда борьбы с COVID-19 с бюджетом 97,1 млрд грн. По словам главы правительства, для запуска данной инициативы необходимо, чтобы Верховная Рада поддержала проект изменений в госбюджет.