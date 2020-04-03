Таких в Украине всего восемь: В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на COVID-19 (Фото)

В Северодонецке заработала лаборатория для ПЦР-исследований на коронавирус COVID-19. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как рассказали в пресс-службе, лаборатория аккредитована по стандарту ІSО: 15189. Сейчас таких заведений в Украине всего 8. Ее персонал имеет опыт ПЦР-исследований и прошел целевое обучение.

«Открытие лаборатории дает нам возможность примерно на 2-е суток быстрее установить диагноз. Ранее отобранный материал мы отправляли в Киев и ожидали результат. Сейчас все будет делаться в области. Развернутый анализ показывает гораздо более точный результат на наличие коронавируса, чем экспресс-тесты», – отметил руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Как сообщил заместитель директора ГУ «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Владимир Жданов, в Луганской области есть достаточное количество тестов – можно сделать более 5 тыс. исследований.

«Более быстрое получение результата позволит срочно внедрять противоэпидемические мероприятия. То есть, при положительном результате теста на коронавирус мы сразу определяем контакты больного и теперь имеем возможность скорее изолировать этих людей от других. Это единственный эффективный метод диагностики коронавируса, основанный на полимеразной цепной реакции», – сообщил он.

Владимир Жданов также рассказал, что исследования проводятся не всем желающим, а только тем, у кого есть определенные медицинские показания. В целом можно сделать минимум 12-15 тестов в течение суток.

В пресс-службе также отметили, что оборудование для лаборатории предоставлено Всемирной организацией здравоохранения, при поддержке председателя облгосадминистрации Сергея Гайдая произведена наладка.

Лаборатория расположена на базе государственного учреждения «Луганский областной лабораторный центр МОЗ Украины» в Северодонецке.

Напомним, в Украину в ближайшие дни доставят оборудование для проведения лабораторной диагностики коронавирусной инфекции, которое направят в регионы.