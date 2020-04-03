Украина заблокировала в ООН усилия России по снятию санкций, – Кулеба

Украина прервала процедуру прохождения инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая предусматривала отмену международных санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Только Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)". В тексте под этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности – запуск процесса отмены международных санкций», – написал Кулеба.

Он отметил, что ничего не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий.

«На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России», – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, поддержит другую резолюцию ГА ООН на эту тему, которая не будет содержать манипуляций и получит поддержку абсолютного большинства государств-членов ООН.

«Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим», – резюмировал Дмитрий Кулеба.