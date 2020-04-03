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Украина заблокировала в ООН усилия России по снятию санкций, – Кулеба

03.04.20 13:12
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба / Фото из открытых источников

Украина прервала процедуру прохождения инициированного Россией проекта резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, которая предусматривала отмену международных санкций. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Facebook.

«Только Украина первой из государств-членов ООН прервала процедуру умолчания по инициированному Россией проекту резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Декларация солидарности Объединенных Наций перед вызовами, созданными коронавирусом 2019 (COVID-19)". В тексте под этим благородным названием есть много правильных вещей и одна манипуляция, которая может иметь стратегические разрушительные последствия для системы международной безопасности – запуск процесса отмены международных санкций», – написал Кулеба.

Он отметил, что ничего не мешает сотрудничеству государств для борьбы с коронавирусом и преодоления его последствий.

«На этом фоне попытки злоупотреблять гуманитарными целями, чтобы подложить мину под международные санкции, примененные в ответ на грубые нарушения международного права, в том числе под санкции за российскую агрессию против Украины, является очевидной манипуляцией России», – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД добавил, что Украина поддерживает каждое международное усилие, направленное на борьбу с коронавирусом. В частности, поддержит другую резолюцию ГА ООН на эту тему, которая не будет содержать манипуляций и получит поддержку абсолютного большинства государств-членов ООН.

«Итак, процедура умолчания прервана. Российская резолюция не будет принята. Мы и в дальнейшем будем блокировать усилия России разрушить санкционный режим», – резюмировал Дмитрий Кулеба.

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