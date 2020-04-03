ДТЭК Донецкие электросети проверил энергетическую инфраструктуру 189 больниц региона

На Донетчине энергетики проверили энергетическую инфраструктуру 189 больниц региона. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба ДТЭК.

«ДТЭК Донецкие электросети действуя в интересах Украины и разделяя ценности общества, предпринимает превентивные меры, чтобы не допустить распространение вируса COVID-19. Для этого энергокомпания проверила линии электропередач и электрооборудование для 189 больниц Донецкой области. Стабильное и надежное электропитание для бесперебойности работы таких учреждений во время карантина особенно важно», – сообщили в компании.

Отмечается, что с момента начала карантина специалисты энергокомпании проверили исправность работы электросетей и оборудования всех медучреждений области, в том числе 14 инфекционных. Поэтому пациенты и медики могут быть спокойны – электроснабжение больниц будет надежным, несмотря на все ограничительные меры, которые сейчас действуют в Донецкой области. Об этом рассказал генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

«Это стратегически важный для всей страны вопрос: электроснабжение больниц не должно прерываться. Особенно сейчас, когда нагрузка на медиков усиливается. Поэтому, как только начался карантин, Донецкие электросети отработали все варианты развития аварийных ситуаций, чтобы гарантировать надежность электроснабжения. Например, 31 марта в Мариуполе состоялись совместные учения сотрудников ГСЧС и энергетиков, отработавших аварийную ситуацию в 9-ой городской больнице», – отметил он.

Сотрудники ДТЭК Донецкие электросети также проверили аварийный запас материалов, которые могут потребоваться для ликвидации возможных нештатных ситуаций.

В пресс-службе также напомнили, что из-за пандемии коронавируса ДТЭК Донецкие электросети с 17 марта ввел дистанционное обслуживание клиентов, а значительная часть административного персонала работает удаленно. Тем не менее, сотрудники компании делают все возможное для стабильного электроснабжения и круглосуточно проводят аварийно-восстановительные работы. За две недели карантина, с 16 по 30 марта, компания провела более 1 тыс. ремонтных работ по восстановлению электроснабжения и вернула свет в дома более 64 тыс. жителей области.