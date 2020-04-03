Забил двумя ножами: В Краматорске мужчина жестоко убил гостя

В Краматорске 31-летний мужчина двумя ножами жестоко убил своего гостя. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба полиции города.

Сообщается, что 2 апреля, около 16:50 в полицию Краматорска поступило сообщение от местной жительницы о том, что у себя дома она обнаружила тело своего знакомого.

На момент приезда следственно-оперативной группы в доме находился 31-летний сын заявительницы, который признался в совершении убийства.

«Следствие установило, что местная жительница пошла в магазин. Во время ее отсутствия к ней в гости пришел знакомый мужчина. Дверь открыл сын женщины. На почве внезапно возникших неприязненных отношений между мужчинами возникла ссора в ходе которой 31-летний мужчина схватил два ножа и начал ими бить гостя. От полученных множественных колото-резаных ран 51-летний мужчина скончался», – рассказали в полиции.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство». Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.