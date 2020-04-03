70% украинцев не видят успехов власти в решении конфликта на Донбассе, – соцопрос

Большинство украинцев не видят успеха в действиях власти по вопросам проведения реформ, противодействия эпидемии COVID-19 и урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные свежего опроса* Киевского международного института социологии (КМИС).

«В оценке успешности власти в деле решения конфликта на Донбассе 12% опрошенных полагают, что власть успешна, а 70% – что не успешна», – говорится в отчете.

При этом социологи приводят для сравнения данные прошлых исследований. По ним успешными действия власти по установлению мира на Донбассе в начале ноября 2019 года считали 46% респондентов, в декабре 2019 года таких было уже 40%, а с февраля 2020 года только 25% опрошенных видели продвижение власти в прекращении боевых действий на Донбассе. То есть к марту рейтинг власти в этом направлении обвалился больше, чем в 3 раза.

Что касается оценки эффективности противодействия коронавирусу, 40% респондентов считают власть успешной, 48% – неуспешной.

«17% опрошенных считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических проблем в Украине, связанных с эпидемией коронавируса; 57% полагают, что неуспешна. 17% респондентов полагают, что власть успешна в обеспечении доступности медицинских услуг для граждан, 70% считают, что не успешна», – отмечают социологи.

Борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти считают неуспешной 75% участников исследования, видят успех всего 10% респондентов.

*Опрос проводился с 27 по 30 марта 2020 года методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.