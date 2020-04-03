Украина не соглашается со списком на обмен, который предложили «Л-ДНР»

Украинская сторона пока не соглашается со списком людей, которых незаконные вооруженные формирования готовы передать Украине в рамках следующего обмена удерживаемыми.Об этом Нromadske рассказал источник в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.

Собеседник уточнил, что Украина уже ознакомилась с предложенным списком и пока с ним не согласна.

«Пока нет (не согласны, – ред.). Работа продолжается», – уточнил источник в ТКГ.

Собеседник добавил, что Украина не соглашается как с содержанием предложенного списка, так и с количеством удерживаемых.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольной украинской власти части территории Донбасса «уполномоченные по правам человека» «ДНР» и «ЛНР» Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых могут передать Украине на обмен