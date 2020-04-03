В Бахмутском районе рассказали, как восстанавливают поврежденное обстрелами жилье (Фото)

В Бахмутском районе начали восстанавливать поврежденные обстрелами дома. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутской райгосадминистрации.

В частности, начато восстановление поврежденных кровель за счет регионального резерва. Первым населенным пунктом стало Луганское, жители именно этого поселка выступили с инициативой провести ремонтные работы собственными силами.

В пресс-службе напомнили, что в конце января заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин побывал в населенных пунктах района, расположенных на линии соприкосновения. Он ознакомился с состоянием жилых домов, которые были повреждены и разрушены в результате боевых действий. Филашкин анонсировал областную программу восстановления жилья.

В 2020 году планируется восстановить кровли и стены поврежденных жилых домов в рамках реализации областной программы (силами ГСЧС и за счет регионального материального резерва). В связи с введением карантина работы перенесены, но подготовительные работы велись в марте.

Председатель Бахмутской РГА Татьяна Ерохина встретилась с владельцами домохозяйств, желающих начать работы, и отметила, что областная программа восстановления поврежденного жилья и объектов для района крайне важна и она будет реализована.

Руководство РГА повторно обследовало состояние кровель для выдачи строительных материалов. На сегодня 3 домохозяйства начали работы. В случае положительного решения вопроса Донецкая ОГА предоставит строительные материалы и для других владельцев, имеющих право на восстановление кровель.

В настоящее время в районе более 150 жилых домов нуждаются в ремонте кровли, из них 104 имеют безопасный доступ для проведения восстановительных работ, другие расположены в зоне риска.