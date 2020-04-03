В маске, с документами: Кабин утвердил новые карантинные ограничения в Украине (Инфографика)

В Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина. Соответствующее постановление обнародовано на сайте Кабинета министров Украины. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Правительство на внеочередном заседании 2 апреля приняло новую редакцию постановления № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" с доработкой», – говорится в сообщении.

Согласно принятым изменениям, на всей территории Украины до конца карантина будет действовать запрет на:

с 6 апреля – пребывания в общественных местах без маски, респиратора;

с 6 апреля – перемещения группой лиц более чем 2 человека (кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей);

пребывания в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон (кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости);

посещение спортивных и детских площадок;

посещение учреждений и заведений, предоставляющих паллиативную помощь, социальной защиты, учреждений и организаций, предоставляющих социальные услуги;

пребывания на улицах без документов, удостоверяющих личность, и тому подобное.

Также, постановлением закрепляются правила проведения самоизоляции и обсервации.

«Контроль за соблюдением режима самоизоляции осуществляется полицейскими, военнослужащими, Национальной гвардией, работниками государственных учреждений Министерства здравоохранения и тому подобное. Постановление вступает в силу после опубликования в официальном печатном издании», – сказано в сообщении.