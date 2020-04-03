МИД РФ обвинил Париж и Берлин в срыве «консультативного совета» с участием представителей ОРДЛО

Министерство иностранных дел России обвинило Германию и Францию в срыве Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО. Об этом говорится в комментарии МИД РФ.

«К сожалению, после намеченного прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощников "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей», – говорится в комментарии.

Напомним, 11 марта в Минске были подписаны договоренности о создании Консультативного совета, в который должны войти по 10 представителей от Украины и ОРДЛО*, а Россия вместе с Германией, Францией и ОБСЕ получают по 1 представителю с правом не решающего, а совещательного голоса. Глава Офиса президента Андрей Ермак акцентировал, что данный орган не является признанием субъектности «республик», и что украинская сторона в Совете будет вести переговоры только с теми жителями неподконтрольного Донбасса, которые напрямую не связаны с вооруженным конфликтом. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей