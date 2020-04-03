На Донетчине ГБР задержало патрульного: Известны подробности

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Краматорске, задержали полицейского батальона управления патрульной полиции в Донецкой области Департамента патрульной полиции за вымогательство и получение неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба ГБР.

«По предварительной информации, полицейский выявил у гражданина психотропное вещество, оборот которого запрещен. За "вознаграждение" в 1 тыс. долл. США правоохранитель обещал помочь избежать уголовной ответственности за хранение наркотиков. Впоследствии задержанный согласился на 10 тыс. грн, которые гражданин перечислил на его банковскую карточку», – сообщили в ГБР.

В четверг, 2 апреля, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

«Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Донецкой области. Оперативное сопровождение – Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях, Донецкое управление ДВБ Национальной полиции Украины», – рассказали в пресс-службе.

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.