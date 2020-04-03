США призвали Россию прекратить огонь и покинуть территорию Украины

Соединенные Штаты Америки призвали Россию выполнить свои минские обязательства, прекратить огонь и покинуть территорию Украины. Об этом говорится в заявлении посольства США Киеве.

В посольстве подчеркнули, что «не должны забывать о войне, которую ведет Россия на востоке Украины» и напомнили, что агрессия России, в том числе в Крыму, уже отняла тысячи жизней и разрушила жизни миллионов людей.

«Российская дезинформация и препятствование ее приспешниками доступа наблюдателей по гуманитарным вопросам составляют все большую угрозу во время пандемии COVID-19», – говорится в заявлении.

«Мы призываем Россию и ее приспешников немедленно освободить всех украинских политических заключенных и способствовать поступлению гуманитарной помощи и выполнению мандата СММ ОБСЕ. Россия должна полностью выполнить свои минские обязательства, начиная с прекращения огня, и покинуть территорию Украины», – подчеркивается в заявлении.