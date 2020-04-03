В больницах Донетчины находятся 3 пациента с подозрением на коронавирус

Новый случай заболевания COVID-19 в Донецкой области, который был лабораторно подтвержден за минувшие сутки, связан с первым заболевшим в регионе, жителем Мариуполя. Еще 3 пациента лечебных учреждений ожидают результатов исследований на коронавирус. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Александр Педенко напомнил, что по состоянию на 10 часов сегодняшнего дня в Украине лабораторно подтверждено 942 случая COVID-19, за минувшие сутки зафиксировано 138 новых случаев заболевания, в том числе 1 – в Донецкой области.

«Это контактное лицо первого случая в городе Мариуполь, женщина, состояние ее удовлетворительное, она не госпитализирована, оставлена на лечении дома, на самоизоляции. Она этого режима и придерживалась», – рассказал Педенко.

Он отметил, что на сегодня в Донецкой области 8 подтвержденных диагнозов COVID-19 и еще 3 человека ожидают результатов лабораторных исследований, которые подтвердят или опровергнут наличие инфекции.

«Это 3 пациента, кто находится в больницах. Еще порядка 5-8 контактных лиц, которые находятся на самоизоляции, тоже пока не получили результатов», – уточнил Педенко.

Он также сообщил, что с сегодняшнего дня начал работу телефон «горячей линии» облгосадминистрации «COVID-19», по которому можно обращаться исключительно по вопросам, связанным с этой темой. Телефон: 0 800 408 911.