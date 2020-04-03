Частичная безработица и дистанционная постановка на учет: Как получить выплаты от Центров занятости во время карантина

2 апреля вступил в силу Закон № 540-IX, которым был внесен ряд изменений в законодательные акты на период действия карантина. Юристы Донбасс SOS рассказали о самых актуальных изменениях, связанных с получением пособия по безработице.

Я хочу встать на учет как безработный. Что для этого нужно? Могут ли мне отказать в статусе безработного?

Согласно Порядка регистрации безработных в актуальной редакции, для постановки на учет лиц, которые находятся в поиске работы, нужен только паспорт и идентификационный код.

Обратите внимание! 29 марта 2020 года в Порядок были внесены изменения, согласно которым «на период карантина регистрация безработного осуществляется в первый же день после подачи лицом, которое ищет работу, заявления о предоставлении статуса безработного». Выплата пособия по безработице осуществляется с первого дня регистрации человека как безработного. Но в течение 10 дней после окончания карантина в центр занятости нужно будет предоставить документы согласно п. 17-19 вышеуказанного Порядка: трудовую книжку, документ об образовании и пр.

Эти изменения были приняты для реализации норм Закона № 530-IX. Новый закон еще раз продублировали эти нормы. В «Заключительные положения "Закона Украины "Об общеобязательном государственном страховании на случай безработицы"» был внесен следующий пункт:

Установить, что на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), предусмотренных карантином, установленным Кабинетом Министров Украины:

пособие по безработице назначается с первого дня предоставления статуса безработного;

выплата пособия по безработице может осуществляться без личного посещения безработным территориального органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции, при условии подтверждения безработным намерения пребывания в статусе безработного любыми средствами коммуникации (телефонная связь, электронные средства и т. п.).

Но Государственная служба занятости уже ранее дала разъяснения относительно дистанционной формы подачи документов:

прием документов от клиентов, в том числе для фиксации намерения клиента быть зарегистрированным как безработный, осуществляется средствами электронной связи или через ящики для приема корреспонденции, расположенные в каждом центре занятости. Обращаем внимание, что вам необходимо обязательно предоставить центру занятости актуальные контактные данные, по которым вы находитесь на постоянной связи.

В Законе 540- IX также уточняется, что в статусе безработного отказать в центре занятости не могут. Такая норма внесена в Заключительные положения Закона «О занятости населения»:

статус безработного предоставляется лицам с первого дня регистрации их в территориальных органах центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере занятости населения и трудовой миграции по их личному заявлению без предъявления требований к наличию подходящей работы.

При этом обратите внимание, что размер выплат по безработице зависит от Вашего трудового стажа и заработка на предшествующих месте работы: никаких изменений в раздел II порядка предоставления помощи по безработице не вносилось.

Из-за карантина мое предприятие фактически не работает, и я получаю очень мало. Предусмотрены ли для меня дополнительные меры поддержки?

Да. Но для этого должен проявить инициативу Ваш работодатель. Законом 540-IX в Закон Украины «О занятости населения» внесена новая статья 47-1, посвященная выплате помощи по частичной безработице на период карантина. Для того чтоб ее можно было получить, должны совпасть несколько условий.

Ваш работодатель должен быть «из числа субъектов малого и среднего предпринимательства» и не иметь задолженности по выплате зарплаты и ЕСВ за последние 5 лет. Не позднее 30 дней с момента остановки (сокращения) производственной деятельности в связи с карантинными мерами ему следует обратиться в центр занятости по месту своей регистрации как плательщика ЕСВ и предоставить следующие документы:

Заявление в свободной форме;

Копию приказа с указанием даты начала остановки (сокращения) производства и мер, принятых для предотвращения распространения инфекции, в согласовании с постановлениями Кабмина;

Сведения о сотрудниках (ФИО, ИНН), которых затронули эта остановка или сокращение;

Справку о отсутствии задолженности по выплате заработной платы и уплате ЕСВ за последние 5 лет (с 2015 года включительно).

(На всякий случай напоминаем: карантин на всей территории Украины установлен с 12 марта 2020 года Постановлением КМУ № 211 от 11.03.2020).

Решение о назначение выплат должно быть принято комиссией центра занятости в течение трех дней.

Выплаты по частичной безработице могут назначаться только официально оформленным сотрудникам, которые работают по трудовому договору и не получают пенсию.

Пособие по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который работнику было уменьшено предусмотренное законодательством рабочее время, из расчета двух третей оклада работника. Размер выплат устанавливается «исходя из финансовых возможностей Фонда социального страхования», но при этом не может превышать размера минимальной заработной платы (на сегодня это 28 гривен 31 копейка в час).

При этом, если работодатель оформит на сотрудников эти выплаты, то с момента прекращения таких выплат (после возобновления полноценной работы предприятия) в течение такого же периода, сколько они получали деньги (но максимум – в течение 6 месяцев) для него предусмотрены специальные санкции за нарушение их трудовых прав. Так, если работодатель сократит сотрудников, заставит уволиться «по соглашению сторон» или иным способом нарушит их права, что приведет к увольнению сотрудника по собственному желанию согласно ч. 3 ст. 38 КЗоТ, работодателю придется вернуть выплаченные таким образом средства государству. Впрочем, это не касается случаев полной ликвидации или прекращения работы предприятия.

Возможно, не все знают, но статья 47 в выплатах по частичной безработице и так существует в КЗоТ. Однако, согласно нововведениям Закона 540-IX, получение такой поддержки для сотрудников во время карантина не влияет на возможность ее получения в дальнейшем.