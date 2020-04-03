Двух жителей Луганщины привлекают к ответственности за распространение фейков о пандемии

Жители Лисичанска и Сватово (Луганская обл.) будут отвечать за распространение неправдивой информации о коронавирусе в Facebook и Instagram. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Луганской области.

Так, сегодня, 3 апреля сотрудники Сватовского отдела полиции обнаружили 18-летнего местного жителя. Он распространял фейк в социальной сети Instagram о том, что якобы на территории Сватово обнаружено первое заболевание короновирусом. Парень добавил фото одного из онлайн-ресурсов города, пользуется популярностью среди горожан. Главный редактор этого издания обратился в полицию с заявлением.

Кроме того, 2 апреля сотрудники Лисичанского отдела полиции совместно с работниками СБУ составили протокол об административном правонарушении по ст. 173-1 КУоАП «Распространение ложных слухов» относительно 55-летнего местного жителя. Мужчина в одном из сообществ в соцсети Facebook распространял ложную информацию о пандемии COVID-19.

Относительно нарушителей полицейскими составлены административные материалы по ст. 173-1 КУоАП «Распространение ложных слухов». Санкция статьи предусматривает наложение штрафа или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением двадцати процентов заработка.

Административный материал будет направлен на рассмотрение в суд.