В «ЛНР» на минах подорвались трое мирных жителей: Двое погибли

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области в Славяносербском районе подорвавались на минах и погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Об этом сегодня, 3 апреля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование русско-оккупационных войск активизировало меры, которые усиливают опасность для гражданского населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Праута.

В частности, речь идет об оборудовании в пределах населенных пунктов новых огневых позиций, из которых незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливают подразделения Объединенных сил, прикрываясь местными жителями.

В то же время, по словам Прауты, НВФ активизировали минирование местности, в том числе, на территориях частных земельных участков без установки предупредительных знаков и ограждений.

«27 марта в Словяносербском районе Луганской области в результате подрыва на минах погибли два человека, и еще один получил тяжелое ранение. Несмотря на указанные трагические события, с 30 марта российские наемники "4 отдельной мотострелковой бригады 2" (Луганск) Армейского корпуса продолжили минирования местности в указанном районе», – добавил спикер Минобороны.