«Укрпочта» предлагает доставлять товары на дом

Работники Акционерного общества «Укрпочта» смогут доставлять гражданам на дом не только выплаты, лекарства, но и продукты. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«"Укрпочта" во время карантина стабильно работает и предлагает обновленные услуги. Почтальоны доставляют пенсии, соцвыплаты, лекарства, продуктовые товары на дом. "Укрпочта" делает все, чтобы люди почтенного возраста меньше подвергались опасности заболевания коронавирусом, чтобы наши родные оставались дома», – подчеркнул министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Так, через «Укрпочту» можно адресно получить через почтальона или воспользовавшись онлайн услугами:

пенсию и социальные выплаты;

оплатить коммунальные платежи;

заказать лекарства;

оформить онлайн-подписку;

получить почтовый перевод «С карты домой»;

заказать продукты и другие товары широкого потребления;

купить товары из интернет-магазинов.

Для того, чтобы заказать услуги, не выходя из дома, нужно знать почтальона, который обслуживает ваш дом. Для этого можно заполнить короткую онлайн-форму на bit.ly/lystonosha или позвонить в Контакт-центр по телефону: 0800 3005 45 и набрать цифру 9.

Также, можно воспользоваться основными услугами через смартфон или компьютер на сайте компании или в мобильном приложении. Во время карантина компания предлагает решения, для того, чтобы люди тратили меньше средств, и оставались дома.

«Особенно это важно для 15 млн жителей в небольших городах и селах, для которых мы и почта, и банк, и магазин, а теперь еще и аптека, поскольку доставляем лекарства. Для многих клиентов такую "связь с миром" поддерживают наши почтальоны. И сейчас время, когда их работа как никогда ценна и актуальна. Поэтому мы предлагаем простой канал для знакомства с ними. Надеюсь, эта инициатива будет стимулировать украинцев оставаться дома, а мы позаботимся о том, чтобы услуги "пришли" к ним. Конечно, в защитной маске и перчатках», – отметил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский.