Обстрел пришкольной территории в Новотошковском: Прокуратура открыла уголовное дело

На Луганщине прокуратура задокументировала обстрел незаконными вооруженными формированиями (НВФ) территории вблизи школы и жилого дома в поселке Новотошковское (Попаснянский р-н). Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуроры управления надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области совместно с Главным управлением Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях задокументировали результаты обстрела 1 апреля 2020 года пришкольной территории и жилого сектора в г. Новотошковское Попаснянского района Луганской области», – говорится в сообщении.

Уточняется, что по данному факту областная прокуратура начала уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

По данным прокуратуры, во время осмотра места происшествия было установлено, что обстрел осуществлен со стороны НВФ с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. Один из снарядов разорвался на пришкольной территории, в непосредственной близости от помещения учебно-воспитательного комплекса и на расстоянии менее 10 м от 5-этажного жилого дома.

«Такие действия НВФ представляют прямую угрозу жизни и здоровью гражданского населения и детей. Это противоречит нормам международного гуманитарного права, а именно ст. 52 Дополнительного протокола к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года и ст. 25 Гаагской конвенции 1907 года», – сказано в сообщении.

Фото: пресс-служба прокуратуры Луганской области

Напомним, в результате обстрела 1 апреля поселка Новотошковское (Попаснянский р-н, Луганская обл.) со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) один из снарядов упал вплотную к территории школы.