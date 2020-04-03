В Донецкой области с 6 апреля заработает лаборатория по диагностике коронавируса

С 6 апреля на Донетчине начнет работу лаборатория по диагностике коронавирусной инфекции. Оборудование для исследований методом ПЦР устанавливают в лаборатории в Славянске. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщила медицинский директор Донецкого областного центра профилактики и борьбы со СПИДом Людмила Маслова на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Она отметила, что самым достоверным способом подтверждения наличия заболевания коронавирусом является метод ПЦР – полимеразной цепной реакции, который проводится только в вирусологических лабораториях.

«В Донецкой области раньше были очень мощные вирусологические лаборатории, но они остались на неподконтрольной территории. И сейчас наряду с этим вызовом по инфекции мы столкнулись с тем, что медицине пришлось срочным образом разворачивать буквально "с нуля" на базе имеющихся вирусологических лабораторий лаборатории по диагностике коронавирусной инфекции, в частности, в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске», – рассказала Людмила Маслова.

По ее словам, со следующего понедельника, 6 апреля, специалисты центра будут начинать проведение диагностики коронавирусной инфекции, приостанавливая временно свои исследования на ВИЧ.

Руководитель центра также сообщила, что департаментом здравоохранения Донецкой ОГА были выделены средства, и оперативно была приобретена аппаратура – открытый амплификатор, один из флагманов в проведении исследований на коронавирус, а также ряд дополнительного оборудования для исследований.

«На сегодняшний день лаборатория укомплектована оборудованием, частично укомплектована защитной одеждой, есть диагностикумы. Сейчас у нас есть подготовка на 1 тыс. проб, и еще вчера получили диагностикумы дополнительно примерно на 4 тыс. исследований», – отметила Маслова.