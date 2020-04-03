Донетчина ожидает поступление препарата «Плаквенил» для лечения больных с COVID-19

В Донецкой области ожидается поступление партии препарата «Плаквенил», который используется в лечении коронавирусного заболевания. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он рассказал, что сегодня на склады госпредприятия «УкрМедПостач» Министерства здравоохранения Украины привезли 3 тыс. упаковок лечебного средства «Плаквенил» (в дозировке 200 мг), международное непатентованное название: гидроксихлорохин. Это противомалярийный препарат, который включен в обновленное руководство по лечению COVID-19.

«Около 2300 упаковок будет развезено по Украине, сколько получит Донецкая область, мы еще не знаем. Но учреждения, которые его получат, уже определены. Сначала это будут 4 больницы, в том числе те, которые сейчас уже принимают пациентов с коронавирусом в Мирнограде и в Мариуполе. Будет сделан остаток на случай, если добавятся еще учреждения», – пояснил Педенко.

Напомним, по состоянию на 3 апреля в Украине лабораторно подтверждено 942 случая COVID-19, в том числе в Донецкой области – 8 случаев, в Луганской области – 3 случая.