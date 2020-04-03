Банки автоматически продлят срок действия платежных карт, – НБУ

Банки в автоматическом режиме продлевают срок действия платежных карточек, если он заканчивается. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий, передает «Экономическая правда».

«Клиентам, у которых закончился срок платежных карточек, банки могут в автоматическом режиме продлевать действие этих карт. То есть не нужно физическим лицам идти в банк для того, чтобы переоформлять эти карточки», – сказал Чурий.

При этом он заявил, что банковская система продолжает работать в обычном режиме, 95% банкоматов работают, но призвал украинцев выполнять транзакции онлайн.

«Банковская система продолжает работать как с населением, так и с бизнесом. При этом, около 75% отделений открыты в стране. 95% банкоматов также работают, что позволяет полностью обслуживать как физических лиц, так и юридических лиц. С другой стороны, мы рекомендуем украинском выполнять банковские транзакции онлайн, потому что это безопасно в условиях ситуации с карантином и распространения вируса», – сказал Чурий.

По его словам, банки активно работают над совершенствованием своих онлайн-приложений.