Коронавирус: Следить за зараженными в Москве будут с помощью приложения на смартфоне

В Москве запустили систему мониторинга за передвижениями зараженных коронавирусом для соблюдения карантина. Об этом « УНИАН » сообщили в департаменте информационных технологий российской столицы.

«В Москве в соответствии с указом мэра впервые начали использовать технологии социального мониторинга местоположения пациентов с подтвержденным коронавирусом, которые выбрали лечение в домашних условиях», – говорится в сообщении.

Для этого используются различные технологии определения геолокации. Сегодня первым пациентам с диагнозом «коронавирус» передали смартфоны с предустановленным приложением «Социальный мониторинг». «Такие технические средства позволят городу контролировать соблюдение карантина и оперативно выявлять случаи его нарушения, что поможет избежать дальнейшего распространения инфекции», – отметили в департаменте.

В оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу изданию сообщили, что дома лечатся от коронавируса 836 человек, всего случаев заражения в городе почти 3 тыс.

Общее количество зараженных в России достигло 4 тыс. 149, выздоровел 281 человек.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина.