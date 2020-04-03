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Адвокат БФ «Право на защиту» собирает средства для людей, застрявших на КПВВ «Станица Луганская»

03.04.20 15:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Адвокат Харьковского офиса БФ «Право на защиту» («Право на захист») Елена Приходько инициировала сбор средств для людей, которые не могут пересечь линию разграничения через КПВВ «Станица Луганская» из-за ограничений в пересечении КПВВ на период карантина.

«Седьмой день на пункте пропуска между контролируемой и оккупированной территориями в Станице Луганской, Луганской области, находятся наши граждане, которые из-за молниеносного решения о закрытии этого "внутреннего границы" в связи с карантинными мероприятиями не смогли попасть домой. И вернуться им некуда. И жить – уже не за что. У большинства закончились деньги на элементарные нужды – воду и пищу. Два человека несколько ночей подряд ночевали на улице, потому что им нечем оплатить проживание», – написала Приходько на своей странице в Facebook в четверг, 2 апреля.

Елена Приходько также сообщает, что на момент написания сообщения в соцсети, количество людей, которым требовалась помощь составляло 32 человека.

«И пока решается вопрос пропуска людей через линию разграничения, они нуждаются в нашей с вами помощи! Чтобы не заболеть от переохлаждения, из-за ночлега на улице, чтобы не умереть с голода, так и не дождавшись пропуска домой. Я прошу всех неравнодушных принять участие в сборе средств!» – пишет адвокат.

Елена Приходько также отмечает, что средства будут потрачены на оплату в наем койко-мест для ночлега людей, а также на покупку для них продуктов питания, воды, масок, дезинфицирующих растворов.

«Моя коллега каждый день находится в Станице и обеспечит идентификацию острых потребностей и справедливое выделение средств на их покрытие тем, кто больше всего нуждается в помощи. Отчет об использованных средствах будет предоставлен всем, кто примет участие в сборе», – сообщила адвокат.

Реквизиты счета для перевода средств:

Номер карты ПриватБанка: 5168 7551 0238 1627

Получатель: Приходько Олена Іванівна

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