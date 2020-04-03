На Донетчине заработала областная «горячая линия» по COVID-19

В Донецкой области начинает работу телефонная «горячая линия» по вопросам COVID-19. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 3 апреля, сообщил начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом.

«Сегодня заработала "горячая линия" облгосадминистрации по вопросам COVID-19. Это больше справочный телефон, там пока 2 линии, на которых работают 2 специалиста-волонтера. Нам это предоставила международная организация ACTED за средства USAID», – рассказал Александр Педенко.

Он подчеркнул, что на данную «горячую линию» можно обращаться исключительно по вопросам, связанным с коронавирусным заболеванием.

Телефон «горячей линии» по COVID-19 в Донецкой области: 0 800 408 911. График работы – ежедневно с 9:00 до 18:00.