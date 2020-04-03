Изменения для ВПЛ: Чего ожидать переселенцам

Вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, принятые Верховной Радой Украины 30 марта 2020. Об этом сообщает Норвежский совет по делам беженцев в Украине – правовая помощь
Подчеркивается, что эти изменения направлены на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19).
Так, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением Covid-19, и в течение 30 дней со дня его отмены:
- запрещается осуществление проверок фактического места жительства / пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении (возобновлении) социальных выплат;
- решение о назначении возобновления выплат внутренне перемещенным лицам принимается без акта обследования материально-бытовых условий семьи;
- продолжается выплата пенсий, социальной помощи, субсидий и т. д., предназначенных внутренне перемещенным лицам до введения карантина или ограничительных мер.