Изменения для ВПЛ: Чего ожидать переселенцам

Вступили в силу изменения в некоторые законодательные акты, принятые Верховной Радой Украины 30 марта 2020. Об этом сообщает Норвежский совет по делам беженцев в Украине – правовая помощь

Подчеркивается, что эти изменения направлены на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-19).

Так, на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением Covid-19, и в течение 30 дней со дня его отмены: