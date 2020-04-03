В Мариуполе полицейские разоблачили наркодилера

В Мариуполе сотрудники сектора криминальной полиции Приморского отделения получили оперативную информацию, что мариуполец сбывает наркотики. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает Центральный отдел полиции Донецкой области.

Отмечается, чтобы задокументировать противоправную деятельность дилера, сыщики провели оперативную закупку.

Установлено, что 25-летний мужчина реализовывал амфетамин. За один грамм наркотика фигурант получал 800 гривен.

Во время обыска в доме подозреваемого следователи изъяли также каннабис. Все вещества направлены на экспертизу.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Правонарушителя привлекают к ответственности по двум статьям Уголовного кодекса: за хранение наркотиков (ст. 309) и их сбыт (ст. 307).

Досудебное расследование продолжается.