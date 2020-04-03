За нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 130 граждан, – МВД

За нарушение режима самоизоляции уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Об этом заявил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, сообщает сегодня, 3 апреля, пресс-служба МВД.

«Полиция будет выборочно контролировать, придерживаются ли вернувшиеся лица режима самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен. Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тыс. грн», – сказал Антон Геращенко.

Заместитель министра рассказал о процедуре, по которой осуществляется наложение штрафов за нарушение режима самоизоляции или обсервации. «Создается административный протокол, он направляется в суд. Возможно, судья вызовет того, кого обвиняют в нарушении карантина. Нами уже составлено более трех тысяч админпротоколов. Большинство – в отношении владельцев кафе, ресторанов, торгово-развлекательных центров, которые вовремя не закрыли свои заведения. Сейчас мы добились того, что закрыты 99% точек общественного питания и торговли, не связанных с продуктами, кроме супермаркетов и аптек. У нас не запрещена работа промышленных предприятий, не запрещена посевная кампания. Но под запретом спортивные соревнования, в которых принимает участие более 10 человек, нельзя проводить общественные мероприятия, кроме политических, где собирается более 10 человек. Прекращена деятельность всех театров и кинотеатров, спортзалов и парикмахерских, школ и вузов», – отметил Антон Геращенко.

Он добавил, что на сегодня полицейские, которые контактируют с гражданами, обеспечены средствами защиты. «Сейчас в Украине уже прибыло несколько самолетов из Китая, доставили огромное количество защитных масок, очков, комбинезонов. Их получила в том числе и полиция. Кроме того, МВД делало закупки по своим каналам. Поэтому сейчас можно сказать, что у нас есть необходимый минимальный запас. Министр внутренних дел Арсен Аваков поставил задачу: до 10 апреля, когда начнется пик эпидемии (предполагаем самый разгар 15-25 апреля), обеспечить двухнедельный запас защиты каждому полицейскому, который будет контактировать с людьми. Полицейским, которые патрулируют улицы, выдают маску, защищающую органы дыхания, плюс мы постепенно обеспечиваем их очками. А те, кто будет выезжать на задержание больных, нарушающих режим самоизоляции, будут обеспечены одноразовыми костюмами биологической защиты», – отметил Антон Геращенко.

Заместитель министра также напомнил, что карантин предусматривает определенные ограничения и накладывает на граждан ответственность за его нарушение. «Во многих европейских странах сейчас вообще запрещено на улицу выходить дольше, чем на полчаса: выгулять собаку или зайти в продуктовый магазин или аптеку. Поэтому, извините, но меры, принятые в Украине и меры в Испании и Италии, где нужно иметь специальное разрешение на выход из дома, просто несопоставимы», – считает Антон Геращенко.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина.