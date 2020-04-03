Проводят дезинфекцию: В «ДНР» прибыл гуманитарный конвой МККК (Фото)

Сегодня, 3 апреля, во временно неподконтрольный украинскому правительству Донецк прибыл гуманитарный конвой Международного комитета Красного креста. Об этом сообщает Донецкий погранотряд.

«В помощь жителям временно оккупированной территории Украины, оказавшихся в затруднительном финансовом положении, сегодня по маршруту Киев-Донецк на КПВВ "Новотроицкое" пограничниками было оформлено 8 грузовиков с гуманитарной помощью», – говорится в сообщении.

Так, 4 автомобиля от Международного комитета Красного Креста перевозили товары медицинского назначения, а 4 грузовика доставляли средства гигиены от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. По распоряжению Командующего объединенных сил пограничниками обеспечено оформление гуманитарного груза общим весом 49,92 тонны.

В погранслужбе напомнили, что несмотря на ограничение пропуска транспорта и людей через линию разграничения в связи с карантином – пересечение линии разграничения представителями мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК продолжает осуществляться в штатном режиме.

При этом донецкие интернет-ресурсы сообщают, что сейчас конвой проходит дезинфекцию, проводятся сопутствующие мероприятия.