Два аппарата ИВЛ и 75 экспресс-тестов: В Курахово рассказали о процедуре тестирования на коронавирус

Городская больница Курахово (Донецкая обл.) получила 75 экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом «Донецким новостям» сообщил главный врач Кураховской городской больницы Игорь Корчак.

В марте из городского бюджета было выделено 1,7 млн грн для закупки экспресс- тестов на коронавирус, грипп А и В, приобретение средств индивидуальной защиты для врачей, пациентов, кислородных концентратов и аппарата искусственной вентиляции легких.

«На данный момент у нас есть 75 экспресс-тестов. Эти тесты показывают наличие белка иммуноглобулина, который вырабатывается в организме человека в ответ на вирусную инфекцию. То есть, он вырабатывается, когда человек уже болен несколько дней», – сказал главврач.

Он пояснил, что тестировать будут не всех, а лишь тех, у кого есть подозрение на заболевание. «Например, тем, кто вернулся из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, контактировал с заболевшими или имеет определенные признаки болезни. На одного заболевшего нужно 4 теста, 2 на начальном этапе, 2 – при выздоровлении, чтобы подтвердить, что человек выздоровел», – уточнил Корчак.

Но метод такого быстрого анализа неточен, подтвердить результат может лишь ПРЛ-тест. «Лаборатория, которая проводит такие тесты, находится в областном центре профилактики и борьбы со СПИДом в Славянске. Именно туда дополнительно будет отправляться биоматериал для подтверждения результата экспресс-тестов. Подобную лабораторию планируют открыть в Мариуполе», – рассказал главный врач Курахово.

Также он отметил, что больница дополнительно заказала экспресс-тесты, ждет их поступления. Будут приобретены и костюмы биозащиты, на которые также выделены деньги из городского бюджета. По словам Игоря Корчака, в больнице есть 10 комплектов противочумных костюмов, которые выше по уровню защиты, масок и перчаток пока достаточно.

Корчак сообщил, что на данный момент пациенты с явными признаками коронавирусной инфекции, как и те, кто вернулся из стран ближнего и дальнего зарубежья, в больницу не обращались.

Сейчас всех жителей Курахово с явными признаками ОРВИ, просят незамедлительно звонить семейному врачу, который по телефону проведет опрос, назначит лечение, при необходимости выедет к больному, а также определит, необходимо ли проводить тестирование на коронавирус. Если же состояние ухудшается, необходимо звонить в «скорую помощь».

Если вероятность наличия коронавирусной инфекции составляет более 70%, результат быстрого теста будет положительным, то пациента отправят в КНП «Инфекционная больница» в Мирнограде. Именно это медучреждение, в числе других, определено Национальной службой здоровья Украины для госпитализации пациентов с инфекцией COVID-19. При этом Корчак отметил, что в случаи большого наплыва инфицированных, все отделения Кураховской горбольницы перепрофилируются, и будут принимать пациентов.

На данный момент в городской больнице есть 5 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Из городского бюджета выделены деньги на приобретение современного аппарата ИВЛ, стоимость которого не менее 800 тыс. грн. Но очередь больницы на его покупку подойдет лишь в начале июня.

«Из имеющихся у нас аппаратов только один подходит для тяжелых больных вирусной пневмонией. При его использовании пациента не интубируют, а он дышит с помощью аппарата сам. Аппарат ИВЛ, который раньше находился в центральной районной больнице в Красногровке, сейчас стоит в нашей реанимации. То есть, на Марьинский район таких аппарата 2. При необходимости и большом наплыве пациентов, мы можем задействовать и оставшиеся 4 аппарата. Но при их использовании пациентов необходимо вводить в медикаментозный сон и подключать к аппарату через специальную трубку, которая вводится в трахею для вентиляции легких. В этом случае за больного полностью дышит аппарат», – рассказал Игорь Корчак.

По его словам, карантин и самоизоляция людей, которые вернулись из стран, где ранее зафиксированы вспышки коронавируса, – те методы, которые позволят сдержать распространения заболевания.

На данный момент в Курахово, как и во всем Марьинском районе, не выявлено людей, инфицированных COVID-19.