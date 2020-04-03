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На админграницах областей создадут блокпосты: Будут проверять температуру граждан

03.04.20 17:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Кабинет министров дал поручения облгосадминистрациям установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, а также мониторить состояния здоровья путешествующих с помощью бесконтактного измерения температуры. Об этом говорится в правительственном постановлении № 255 от 2 апреля, согласно которому ужесточаются карантинные ограничения на территории Украины.

«... установить особый режим на въездах и выездах на/с территории областей граждан и транспортных средств, организовать мониторинг состояния здоровья путешествующих путем бесконтактного измерения температуры, а в случае ухудшения эпидемической ситуации ограничить перемещение между областями», – говорится в постановлении.

«... создать на въездах и выездах на/с территории областей контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, частей и подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел», – поручается в документе.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина.

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