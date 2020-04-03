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В Краматорске и Славянске во время ДТП пострадали 37 человек

03.04.20 17:27
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска

В Краматорске и Славянске за три месяца произошло 230 аварий, в которых были травмированы 37 человек, 6 из них погибли. Об этом сегодня, 3 апреля сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска на своей странице в Facebook.

«За три месяца текущего года на территории обслуживания батальона (Краматорск, Славянск, участка автодороги М-03 и Н-20) произошло 230 дорожно-транспортных происшествий», – говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего водители – виновники аварий – не соблюдают дистанцию, нарушают правила маневрирования, управляют транспортным средством в нетрезвом состоянии и превышают разрешенную скорость.

По данным полиции в этом году произошло 36 ДТП с пострадавшими, в результате которых 37 человек получили травмы. К сожалению, 6 граждан вследствие аварий погибло.

Также, больше всего аварий зарегистрировано в феврале этого года – 87.

Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска
Фото: пресс-служба Патрульной полиции Краматорска и Славянска

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