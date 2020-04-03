У реки Деркул пограничники обнаружили рыболова-поджигателя

В Луганской области у реки Деркул пограничники задержали мужчину, который поджог сухую траву у реки. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает Восточный пограничный отряд.

«Реализуя поступившую пограничникам отдела "Белолуцк" от военнослужащих Национальной гвардии Украины информацию, недалеко от реки Деркул, разделяющей территорию Украины и России в рамках Луганской области, «зеленые береты» остановили 64-летнего украинца», – говорится в сообщении.

Пограничники установили, что во время рыбалки он по неосторожности поджег сухую траву на берегу водоема. Заметив пожар, рыбак спешно покинул место любительского вылова и уже двигался в сторону дома. Но уклониться от ответственности мужчине не удалось, поскольку был задержан пограничным нарядом неподалеку от места поджога.

Военнослужащими отдела «Белолуцк» и подразделения НГУ приняты необходимые меры по локализации очага возгорания, размером более 150 кв м.

За нарушение пограничного режима рыболова-поджигателя пограничники привлекли к административной ответственности и наложили административное взыскание в виде штрафа в размере 119 гривен.

Административные материалы, составленные по факту нарушения правил использования объектов животного мира, военнослужащие направили в подразделение Госагентства рыбного хозяйства для принятия правового решения, а о выявленном правонарушении, предусмотренном ст. 77-1 КУоАП «Самовольное выжигание растительности или ее остатков» правоохранители сообщили в Национальную полицию и Государственную экологическую инспекцию.