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Украина на карантине: Как стать на учет в центр занятости и получить статус безработного

03.04.20 18:09
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине на период карантина изменен порядок регистрации безработных в центрах занятости. Согласно установленным правилам, регистрация безработных проводится с первого дня после подачи заявления о предоставлении статуса безработного, а помощь по безработице выплачивается с первого дня регистрации. Об этом сообщает общественная организация «Донбасс SOS» на своей странице в Facebook.

Так, учет людей, ищущих работу, проводится центром занятости независимо от зарегистрированного места жительства или их пребывания.

Для постановки на учет в центре занятости соискатели должны предъявить:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный код налогоплательщика;
  • предоставить информацию об образовании, опыте работы, занятости или пребывании в трудовых отношениях.

«Обратите внимание, что в соответствии с изменениями в Порядок*, которые были утверждены Постановлением КМУ № 244 от 29 марта 2020 года, в период установления карантина регистрация безработного осуществляется с первого дня после представления лицом, которое ищет работу, заявления о предоставлении статуса безработного. Назначение выплаты помощи по безработице в таком случае осуществляется с первого дня регистрации безработного», – говорится в сообщении.

Подчеркивается, что после завершения карантина безработный обязан в течение 10 рабочих дней подать в центр занятости трудовую книжку, документ об образовании и другие необходимые документы.

Во время карантина, по информации Государственной службы занятости, прием документов от граждан, в том числе для регистрации в качестве безработных, проводится средствами электронной связи или через ящики для приема корреспонденции, расположенные в каждом центре занятости.

«Обращаем внимание, что вам необходимо обязательно предоставить центру занятости актуальные контактные данные, по которым вы находитесь на постоянной связи», – добавили в «Донбасс SOS».

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