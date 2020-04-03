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На Донетчине пограничники задержали участника НВФ «ДНР»

03.04.20 18:29
Фото: пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ
Фото: пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления ГПСУ

В Донецкой области сегодня, 3 апреля, сотрудники Краматорского пограничного отряда задержали участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба Оперативно-военного управления Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) на своей странице в Facebook.

«Оперативными сотрудниками Краматорского пограничного отряда, из состава Объединенных сил, в ходе реализации оперативной информации был задержан гражданин Украины», – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время дополнительной проверки выяснилось, что мужчина в мае 2014 года добровольно вступил в ряды НВФ «ДНР».

«По приказу российских наемников мужчина нес службу на одном из блокпостов в городе Краматорске, где выполнял задачи по незаконной проверке документов и транспортных средств граждан», – говорится в сообщении.

Как уточняется, по данному факту в Краматорский отдел полиции Гланого управлнеия Нацполиции в Донецкой области направлено уведомление о признаках уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований или участие в их деятельности».

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

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