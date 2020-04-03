За нарушение правил карантина полиция выписала штрафов на более чем 272 тыс. грн

В Украине всего за нарушение правил карантина на территории государства составлено 3 566 административных протоколов. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщает пресс-служба МВД.

По результатам рассмотрения судами наложены штрафы на общую сумму более 272 тыс. грн.

Уточняется, что с начала проведения карантинных мероприятий полиция контролирует соблюдение установленных ограничений. Полицейские проводят профилактические беседы, составляют административные материалы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях – нарушении правил карантина людей. Таких по состоянию на 3 апреля составлено 3 566.

Также начато 44 уголовных производств по фактам, связанным с нарушениями карантинных мероприятий.

Особое внимание уделяют лицам, которые обязаны находиться на самоизоляции. Это касается тех граждан, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными COVID-19. Полицейские общаются с ними по телефону, разъясняют необходимость соблюдения режима самоизоляции, а также проводят выборочные проверки, наведываясь к ним домой.

Кроме того, сообщается, что по состоянию на 3 апреля полиция круглосуточно охраняет 65 заведений лечения и обсервации граждан. А также правоохранители совместно с медиками несут службу на 229 карантинных постах.

Всего для обеспечения мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности привлечено почти 23 тыс. правоохранителей.

Напомним, что в Украине для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство утвердило более жесткие ограничительные меры на период карантина.